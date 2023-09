Fortaleza terá novo espaço de trabalho com 2 mil metros quadrados

A retomada do trabalho presencial e o aumento do número de empresas no Ceará impulsionam o modelo de escritórios flexíveis. Esse formato oferece espaços de trabalho compartilhados com diferentes configurações, como salas de reunião, coworking e escritórios privativos.

De olho nesse potencial, a empresa Hub Plural, que já atua em Pernambuco, está expandindo as operações e prepara a chegada ao mercado de Fortaleza em fevereiro de 2024.

O novo espaço de trabalho terá 2 mil metros quadrados de área em um edifício comercial na Aldeota. A estrutura incluirá 46 offices com 257 posições de trabalho, 52 posições de coworking, cinco salas de reunião para até oito pessoas, seis cabines de call, escritórios privativos e lounges de convivência.

"A escolha [por Fortaleza] se deu a partir de uma pesquisa de mercado, que mostrou que a cidade é uma grande geradora de empregos e com exponencial crescimento econômico dentro da região Nordeste. Com isso, queremos ajudar os empreendedores locais e os muitos novos negócios que estão chegando ao Ceará”, afirma Alfredo Junior, diretor da empresa.

O Hub Plural possui escritórios compartilhados em Recife e Caruaru, e planeja expansão também para os estados de Alagoas, Maranhão e Rio Grande do Norte.

