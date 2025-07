Fortaleza sedia etapa do campeonato mundial de operadores de máquinas pesadas

Fortaleza recebe, nesta quinta (24), a 3ª etapa regional do Desafio Mundial de Operadores Caterpillar (Global Operator Challenge 2025–2026), promovido pela Sotreq, principal representante da marca no Brasil. O evento será realizado na filial da empresa, no Parque Santa Maria, reunindo 15 operadores profissionais de máquinas pesadas.

A competição integra o circuito brasileiro que levará um representante nacional à final global em março de 2026, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Os três primeiros colocados em Fortaleza avançam para a final nacional, marcada para setembro, em Piracicaba (SP).

Provas testam precisão e habilidade

Foto: Divulgação/Sotreq

Durante o evento, os participantes serão desafiados em provas práticas com escavadeiras, carregadeiras e retroescavadeiras. Os testes avaliam precisão, segurança e domínio das tecnologias embarcadas nos equipamentos Caterpillar, com atividades realizadas individualmente entre 9h e 17h30.

A etapa cearense segue o mesmo formato das já realizadas em Jaguariúna (SP) e Aparecida de Goiânia (GO).

“Este evento fortalece a cultura de excelência e segurança na operação de máquinas pesadas e valoriza os profissionais que fazem a diferença todos os dias nos canteiros e obras do nosso estado”, afirmou Rodrigo Millen, gerente geral da Sotreq em Fortaleza.

Após a final nacional, o campeão poderá disputar a fase continental da América Latina, última seletiva antes da etapa global.