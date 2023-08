Fortaleza conquista 1º lugar do Brasil em ranking contábil e fiscal

Fortaleza foi a capital brasileira com o melhor desempenho no ranking da Secretaria do Tesouro Nacional sobre a qualidade da informação contábil e fiscal. Com pontuação máxima (100%), a cidade superou Vitória (99,87%) e Belo Horizonte (98,13%), que ficaram em segundo e terceiro, respectivamente.

O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (16), no Diário Oficial da União (DOU).

Conforme a Secretaria do Tesouro, o objetivo da iniciativa é fomentar a precisão, a integridade, a qualidade e a consistência das informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizam em meio eletrônico de amplo acesso público.

"É um resultado que dá credibilidade para a cidade, ajudando na transparência e no controle social. Isso ajuda muito nos nossos trâmites junto à Secretaria do Tesouro Nacional, principalmente para contratação de operações de crédito", destaca Flávia Teixeira, secretária de Finanças de Fortaleza.

Representantes das cidades premiadas receberão troféu em solenidade a ser realizada em Brasília. Veja abaixo os vencedores.

Categoria Estados

1° Lugar: Goiás, com pontuação 99,46%

2° Lugar: Rondônia, com pontuação 98,21%

3° Lugar: Espírito Santo, com pontuação 97,80%

Categoria Capitais

1° Lugar: Fortaleza - CE, com pontuação 100%

2° Lugar: Vitória - ES, com pontuação 99,87%

3° Lugar: Belo Horizonte - MG, com pontuação: 98,13%

Categoria Municípios com mais de 100.000 habitantes (exceto capitais)

1° Lugar: Serra - ES, com pontuação 99,61%

2° Lugar: Colatina - ES, com pontuação 99,39%

3° Lugar: Santa Maria - RS, com pontuação 99,15%

Categoria Municípios com até 100.000 habitantes

1° Lugar: Bozano - RS, com pontuação 100%

2° Lugar: Coronel Barros - RS, com pontuação 99,94%

3° Lugar: Faxinal do Soturno - RS, com pontuação 99,93%

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil