Financiamentos de veículos no Ceará saltam 24% em setembro

As vendas financiadas de veículos no Ceará cresceram 24% em setembro deste ano em relação ao mesmo período de 2024, segundo dados divulgados pela B3. Na comparação com o mês anterior, agosto de 2025, houve um ligeiro aumento de 1,3%.



O financiamento de motos também teve forte expansão de 49% em relação a setembro de 2024 e de apenas 0,1% frente a agosto de 2025. Os autos pesados registraram queda de 1,7% comparado ao mesmo mês do ano passado e 0,6% em relação a agosto deste ano.

A B3 opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), a maior base privada do País, que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo território nacional.