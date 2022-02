Fiec se movimenta em Brasília contra aumento de juros do FNE

O presidente da Fiec (Federação das Indústrias do Ceará) e da Associação Nordeste Forte, Ricardo Cavalcante, está em Brasília articulando melhores condições para os empréstimos do FNE (Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste), FCO e FNO.

Ao lado de líderes industriais de outros estados, Cavalcante reúne-se hoje (2) com os senadores Nelsinho Trad (PSD), Vanderlan Cardoso (PSD), Carlos Fávaro (PSD), Jayme Campos (DEM) e Izalci Lucas (PSDB).

Entre as propostas dialogadas, estão:

Previsão de juros pré e pós-fixados

Possibilidade de migração dos empresários entre os regimes

Maior previsibilidade e estabilidade na taxa de juros dos fundos.

"A ação se faz de extrema importância para evitar a inadimplência e falência de indústrias, aumento no desemprego e na desigualdade social do país", aponta a Fiec.