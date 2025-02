Fiec escolhe 4 agraciados com a Medalha do Mérito Industrial 2025; veja nomes

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) anunciou os agraciados com a Medalha do Mérito Industrial de 2025, uma das mais importantes homenagens ao setor produtivo do Estado. A premiação reconhece empresários que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da indústria local e nacional.

Neste ano, os homenageados com a Medalha do Mérito Industrial da Fiec são Erick Torres, CEO da ArcelorMittal Pecém; João Fiuza, diretor-presidente da Diagonal Engenharia; e Antônio Edmilson Lima Júnior, diretor-presidente da Regina Agro.

CNI

Além disso, a Medalha da Ordem do Mérito Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI) será concedida a Pedro Grendene Bartelle, cofundador do Grupo Grendene e presidente do Conselho da Vulcabras, em reconhecimento à sua trajetória no setor calçadista e sua influência na indústria brasileira.

A cerimônia de entrega das honrarias ocorrerá no dia 8 de maio, às 19h30, no Centro de Eventos do Ceará, como parte das celebrações do Dia da Indústria.

Veja perfil dos laureados

Erick Torres Bispo dos Santos – CEO ArcelorMittal

Erick Torres é engenheiro metalúrgico, formado pela Universidade Federal Fluminense (UFF/RJ) e pós-graduado e mestre em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Ouro Preto (MG). Com mais de 20 anos no Grupo ArcelorMittal, começou sua trajetória como engenheiro trainee na unidade Tubarão (ES). Em 2008, iniciou a carreira gerencial e ocupou diversos cargos. Em 2019, tornou-se Vice-Presidente de Operações da ArcelorMittal Aços Planos América do Sul e, em 2023, foi nomeado CEO da ArcelorMittal unidade Pecém.

João Barbosa Fiuza – Diretor Presidente da Diagonal Engenharia

Engenheiro civil e empresário, João Fiúza é presidente do Grupo Diagonal, atuando há 43 anos no mercado de incorporação e construção. Sob sua liderança, o grupo destaca-se no setor imobiliário com as marcas Diagonal, Victa e Diagonal Inc., comprometendo-se com inovação e qualidade. João Fiúza impulsiona o crescimento sustentável da empresa, consolidando sua presença no mercado e desenvolvendo empreendimentos de alto padrão.

Antônio Edmilson Lima Júnior - Diretor Presidente da Regina Agro

Filho de Antônio Edmilson Lima e Maria Hosana Matos Lima, pioneiros da avicultura industrial no Ceará. Formado em Administração pela UECE, ampliou seus conhecimentos nos Estados Unidos. Em 1980, assumiu a presidência da Regina Agroindustrial S/A e, em 1986, fundou a Regina Alimentos S/A, consolidando o Grupo Regina. Foi presidente da Associação Cearense de Avicultura e do Sindicato de Rações Balanceadas do Estado do Ceará.

Pedro Grendene Bartelle – Cofundador do Grupo Grendene S.A

Natural de Farroupilha (RS), Pedro Grendene Bartelle cofundou, em 1971, ao lado de seu irmão Alexandre, a Grendene, inicialmente dedicada à produção de telas plásticas para garrafões de vinho. Nos anos 1990, a empresa transferiu suas operações para o Ceará, estabelecendo unidades fabris em Fortaleza, Sobral e Crato. Atualmente, a Grendene é uma das maiores fabricantes mundiais de calçados, reconhecida por marcas como Melissa, Grendha, Ipanema e Rider, e destaca-se como uma das principais exportadoras do Brasil.