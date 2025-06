Fiec abre novas escolas Sesi na Barra do Ceará e Maracanaú

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) inaugura duas novas escolas Sesi nesta semana. A primeira delas abre as portas nesta terça-feira (24), na Barra do Ceará, em Fortaleza. A unidade recebe o nome de "Escola SESI de Referência Beto Studart".

A segunda, chamada de "Escola Sesi de Referência Fernando Cirino Gurgel", será aberta na quinta-feira (26), em Maracanaú, com capacidade para atender 1.400 alunos.

Segundo a Fiec, a escola da Barra do Ceará terá foco na formação integral dos alunos e fortalecimento da indústria e inovação.



A estrutura conta com 21 salas de aula especializadas, biblioteca, quatro laboratórios, auditório, espaços maker, sala de robótica, além de áreas de lazer e convivência. A capacidade é para até 1.200 alunos, com atendimento da educação infantil ao ensino médio.