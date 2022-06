Feirão no Ceará terá até 40% de desconto em passagens, hotéis e cruzeiros

A Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV Ceará) realiza, em junho, um feirão de viagens que ofertará passagens aéreas, diárias em hotéis e cruzeiros com até 40% de desconto.

Serão três edições, com a primeira sendo promovida do dia 3 a 5 de junho, em Fortaleza. O evento ocorre no Shopping Iguatemi Bosque.

Onde e quando ocorre o Feirão

Fortaleza: 3 a 5 de junho - Iguatemi Bosque

Sobral: 10 a 12 de junho - Sobral Shopping

Juazeiro do Norte: 17 a 19 de junho - La Plaza Shopping

O objetivo da ação é fortalecer o turismo, setor que vem se recuperando dos efeitos da pandemia.

"Queremos, com a feira, mostrar a competitividade das agências de viagens frente aos sites de compras de pacotes turísticos. Nosso setor movimenta bastante a economia. Por isso, estamos apresentando propostas que interessem ao consumidor e que, ao concluir a compra, ele tenha o sentimento de que fez um bom negócio", afirma o presidente da Abav Ceará, Murilo Santa Cruz.

O feirão se propõe também a estimular cidades como Ubajara, Aquiraz e Sobral como destinos turísticos, incentivando que os cearenses conheçam os atrativos do Estado.