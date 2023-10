FedEx seleciona micro e pequenas empresas e paga até R$ 175 mil

Esse conteúdo é apoiado por:

A FedEx Express abriu inscrições para a 7ª edição do seu programa para micro e pequenas empresas, cujo objetivo é ajudar empreendedores a expandir os negócios nos mercados nacional e internacional.

As inscrições vão até o dia 20 de dezembro e podem ser feitas gratuitamente pelo site oficial. O resultado será divulgado em 7 de fevereiro de 2024.

Os vencedores receberão certificados em barra de ouro nos valores de R$ 175 mil (1º colocado), R$ 100 mil (2º colocado) e R$ 75 mil (3º), além da mentoria de negócios.

Na fase inicial do programa, as empresas passarão por uma seletiva, e as 15 primeiras irão para a fase final, quando terão a oportunidade de apresentar seus negócios à banca de jurados composta pelos executivos da FedEx.

“A FedEx tem uma longa história de apoio às micro e pequenas empresas em todo o mundo. Este programa é uma das nossas iniciativas voltadas para ajudar esse segmento da economia que é fundamental para o desenvolvimento do país e na geração de empregos”, diz Gabriel Kayser, Diretor de Marketing e Customer Experience da FedEx no Brasil.

