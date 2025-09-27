Fábrica de tintas em Maracanaú investe R$ 15 milhões e amplia produção

A unidade fabril da Hidrotintas, localizada no Distrito Industrial de Maracanaú, receberá investimento de R$ 15 milhões com foco na ampliação da capacidade produtiva e armazenamento.

Com o aporte, a planta triplicará a capacidade de estocagem, contando com um galpão de 4 mil metros quadrados, somando-se aos dois Centros de Distribuição da empresa, em Pernambuco e no Pará. Já a capacidade de produção deverá chegar a 8 milhões de litros por mês.

O grupo cearense possui três fábricas e emprega 350 colaboradores.