Exportações minerais do Ceará crescem 6% em 2024; Itália é o principal destino

As exportações do setor mineral cearense em 2024 alcançaram US$ 81,08 milhões em 2024, representando um crescimento de 6% em comparação ao ano anterior.

Os principais destinos foram a Itália, que respondeu por 33% do total exportado, seguida pelos Estados Unidos (25%) e China (10%).

Itens mais exportados

1. Quartzitos: US$ 27,87 milhões (34% do total), com crescimento de 40%.

2. Magnésia calcinada: US$ 12,64 milhões (16% do total), com aumento de 2,8%.

3. Ferro-silício: US$ 8,7 milhões (11% do total), registrando crescimento de 9,4%.

4. Pedras de cantaria: US$ 8,54 milhões (11% do total), com alta de 45,6%.

5. Placas de mica aglomerada: US$ 4,95 milhões (6% do total), apesar de uma queda de 7,2%

O destaque ficou para os quartzitos, liderando as exportações e consolidando Uruoca como principal município exportador. O material teve como maiores mercados a Itália e a China. Já a magnésia calcinada, produzida principalmente em Fortaleza e Jucás, teve como principais destinos a Espanha e o Equador.

O desempenho do setor reflete uma combinação de fatores, como o fortalecimento das cadeias produtivas locais e o aumento da competitividade nos mercados globais.

A expansão foi impulsionada pela demanda crescente de países europeus, como Espanha e Itália, e pela consolidação das exportações para a América do Norte, especialmente os Estados Unidos.

O número de países de destino das exportações totalizou 67. A Itália, maior compradora de quartzitos, apresentou um crescimento de 21,5% em relação a 2023.

Os dados são do relatório “Setorial em Comex – Setor Mineral – Edição Anual 2024”, elaborado pelo Centro Internacional de Negócios do Ceará (CIN/CE), vinculado à Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).