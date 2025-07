Evento gratuito do Sebrae-CE estimula empreendedorismo para público 50+

O Sebrae Ceará realiza, no dia 31 de julho, na Fábrica de Negócios, mais uma edição do Visão 50+: Empreendedorismo com Maturidade. O evento estimula pessoas com mais de 50 anos a empreender e se propõe a mostrar ferramentas para municiar esse público.



A feira reunirá cerca de 25 expositores com mais de 50 anos de idade, vindos de diferentes segmentos. A ideia é apresentar histórias reais de quem iniciou novos negócios após os 50.

A programação inclui palestras de Maria Cândida, Raul Gazolla e Marcos Venicius Gondim.



O evento faz parte de uma iniciativa pioneira da entidade, o Programa Sebrae Sênior. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link.

Programação - Palco principal