Evento da Fiec vai discutir segmento de veículos elétricos no Ceará

A Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) realiza, nos dias 3 e 4 de agosto, um seminário sobre mobilidade elétrica. Este segmento vem crescendo no Brasil, mas em ritmo mais lento do que o observado em outros países.

No primeiro quadrimestre de 2021, foi registrado um aumento de quase 30% nas vendas de veículos elétricos no território nacional, enquanto no mundo, a alta chega a 140%. Os dados são da Agência Internacional de Energia (IEA).

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site oficial do evento.