Eusébio ganhará fábrica de R$ 60 milhões em nicho inédito no Nordeste

O parque industrial de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, será fortalecido, em breve, por uma indústria em área de especialidade inédita.

Com investimento privado de R$ 60 milhões, o Ceará vai abrigar a primeira grande indústria de galvanização a fogo do Nordeste, com previsão de início da operação para janeiro de 2026. O objetivo da planta é revestir materiais metálicos, aumentando sua durabilidade.

A indústria terá capacidade para 3 mil toneladas/mês. As estruturas metálicas produzidas serão utilizadas em galpões industriais, centros de distribuição, shopping centers e supermercados, entre outros grandes empreendimentos.

A planta inclui ainda uma fábrica de torres para empresas de telecomunicações, a serem utilizadas para ampliar a conexão da rede 5G em diversas partes do País.

Como funciona o processo de galvanização a fogo

Com quase dois séculos de aplicação industrial, a galvanização a fogo consiste em revestir o aço limpo com uma camada de zinco fundido, formando uma proteção duradoura contra a corrosão.

O processo é essencial para estruturas metálicas expostas ao tempo, com durabilidade estimada de até 80 anos.

O processo é dividido em três etapas principais:

1. Preparação das peças, com limpeza e fluxagem do aço;

2. Imersão no banho de zinco fundido;

3. Tratamentos finais, como resfriamento e passivação.