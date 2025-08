Etanol vendido em postos de Fortaleza é o 3º mais caro do Brasil; veja ranking

Com o preço médio de R$ 5,27 por litro, o etanol vendido nos postos de Fortaleza é o 3º mais caro do Brasil, segundo levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo), realizado de 27 de julho a 2 de agosto.

O valor cobrado na capital cearense só perde para as cotações de Manaus e Macapá. Veja ranking abaixo.

Manaus – R$ 5,49

– R$ 5,49 Macapá – R$ 5,37

– R$ 5,37 Fortaleza – R$ 5,27

– R$ 5,27 Maceió – R$ 5,15

– R$ 5,15 Boa Vista – R$ 5,15

– R$ 5,15 São Luís – R$ 4,65

– R$ 4,65 Teresina – R$ 4,56

– R$ 4,56 Salvador – R$ 4,54

– R$ 4,54 João Pessoa – R$ 4,50

– R$ 4,50 Brasília – R$ 4,49

– R$ 4,49 Vitória – R$ 4,42

– R$ 4,42 Rio de Janeiro – R$ 4,38

– R$ 4,38 Natal – R$ 4,34

– R$ 4,34 Goiânia – R$ 4,31

– R$ 4,31 Belo Horizonte – R$ 4,25

– R$ 4,25 São Paulo – R$ 3,98

– R$ 3,98 Cuiabá – R$ 3,98

– R$ 3,98 Campo Grande – R$ 3,75

Nova fórmula da gasolina

Nos últimos dias, começou a vigorar a nova fórmula da gasolina, com o percentual de etanol passando de 27% para 30%. No caso do diesel, a mudança é de 14% para 15%. O objetivo da medida é reduzir a dependência de importações de combustíveis fósseis. O reflexo nos preços deve ser muito sutil.

Em relação à gasolina comum, segundo a ANP, o preço médio em Fortaleza está em R$ 6,42, o segundo mais elevado do Nordeste — somente Aracaju registra valor maior, com R$ 6,64.

