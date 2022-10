Estado aprova protocolos de empresas com investimentos de R$ 200 milhões e 2 mil novos empregos

O Estado, por meio do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Ceará (Condec), aprovou 7 protocolos de intenção de empresas interessadas em se instalar no Ceará.

De diferentes setores, os empreendimentos, previstos para 7 cidades, representam mais de R$ 200 milhões em investimentos e, caso se concretizem, podem gerar quase 2 mil novos empregos.

O maior valor previsto é de uma empresa do setor de garrafas pets, que está projetando R$ 60 milhões para se instalar. O nome da companhia não foi revelado.

Durante a última reunião do Condec, também foram apresentados 19 novos protocolos de intenções na modalidade de ampliação, diversificação, implantação e modernização de empresas em 11 municípios do Estado.

Ao todo, tais projetos preveem o investimento de R$ 119 milhões, com perspectiva de geração de mais de 1.700 empregos diretos.

O QUE É E COMO FUNCIONA UM PROTOCOLO DE INTENÇÃO?

Vale esclarecer que um protocolo de intenção não é garantia de materialização dos investimentos, mas representa um passo introdutório para tal.

É um instrumento que estabelece as tratativas iniciais entre os assinantes, configurando uma etapa preliminar à celebração de acordos futuros.

Isso quer dizer que, após a assinatura do documento, estudos de diversas naturezas ainda podem ser realizados, bem como a solicitação de autorizações para indicar a viabilidade ou não do projeto. A taxa de concretização desses protocolos no Ceará é de 35%.

Presidido pela governadora Izolda Cela, o Condec é um órgão colegiado de deliberação superior, composto por representantes da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), da Fazenda (Sefaz), do Desenvolvimento Agrário (SDA) e do Planejamento e Gestão (Seplag).



