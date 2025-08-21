Escritório cearense lança braço com foco em gestão de grandes fortunas

A M7 lançou no mercado um novo braço de wealth, voltado para gestão de grandes fortunas familiares e investidores com patrimônio acima de R$ 10 milhões.

A nova vertical, segundo a empresa, surge em um cenário de "fragmentação de ativos entre instituições e moedas, estratégias desalinhadas de investimento e lacunas no planejamento sucessório".

“Esses são gargalos que nós acompanhamos no mercado. Nosso trabalho é compreender a realidade de cada cliente e direcioná-lo para práticas que contribuam com a evolução do patrimônio, além de minimizar riscos e entraves na gestão”, explica Gonzalo Mota, gestor da vertical e CFO da M7 Soluções Financeiras.

Liderança na América Latina

Conforme com o Global Wealth Report, do banco suíço UBS, o país atingiu em 2024 a marca de 433 mil pessoas com patrimônio superior a 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões), o que o coloca como líder na América Latina e na 19ª posição global entre 56 países avaliados.

O relatório prevê que o Brasil será o terceiro país com maior volume de transferência de riqueza via heranças nas próximas duas décadas, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Estima-se que cerca de US$ 9 trilhões serão transferidos entre gerações ou entre cônjuges no país, ampliando a demanda por planejamento sucessório e preservação de patrimônio.