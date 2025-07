Escritório cearense é premiado em mega evento da XP

A Start Investimentos, escritório com sede no Ceará, ficou com a 5ª colocação no segmento de Private, na edição deste ano do Brazil Advisor Awards, premiação realizada durante a Expert XP 2025, maior feira de investimentos do mundo, em São Paulo.

Com foco em alta renda, o escritório passou a integrar o G20 dos melhores do Brasil, grupo que reúne os 20 mais bem avaliados entre cerca de 700 parceiros da XP. É a única empresa do Ceará neste rol.

