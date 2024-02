Energia solar: Ceará ultrapassa marca de 70 mil conexões de geração própria

Página patrocinada por:

O Ceará já possui mais de 73 mil conexões de geração própria de energia em telhados e pequenos terrenos, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). O número representa quase o triplo do registrado dois anos atrás, em janeiro de 2022, quando havia 25 mil conexões.

O estado acumula 833,8 megawatts (MW) em operação nas residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos.

A potência instalada de geração própria de energia solar no Ceará coloca o estado na décima primeira posição do ranking nacional. Atualmente, mais de 93 mil consumidores de energia elétrica já contam com redução na conta de luz por conta da energia solar.



Conforme a Absolar, desde 2012, a geração própria de energia solar já proporcionou ao Ceará a atração de R$ 4,2 bilhões em investimentos e mais de 25 mil novos empregos, além da arrecadação de mais de R$ 1 bilhão aos cofres públicos.



“O estado do Ceará é atualmente um importante centro de desenvolvimento da energia solar. A tecnologia fotovoltaica representa um enorme potencial de geração de emprego e renda, atração de investimentos privados e colaboração no combate às mudanças climáticas”, comenta Jonas Becker, coordenador estadual da Absolar no Ceará.