Enel vende usina termelétrica de Fortaleza por R$ 431 milhões

A Eneva anunciou nesta sexta-feira (10), em fato relevante, acordo para compra da usina TermoFortaleza, da Enel, por R$ 431,5 milhões.

Localizada no Pecém, a termelétrica registrou receita operacional líquida de R$ 1,7 bilhão em 2021.

A Usina, com 326 MW de potência, tem contrato de comercialização de energia com vigência até 2023.

Conforme a Eneva, a conclusão da operação está sujeita à aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e de órgãos de governança interna das partes e seus acionistas, incluindo o Conselho de Administração da Enel Américas.

A TermoFortaleza esteve envolvida em um impasse no ano passado, no auge da crise energética, quando a Petrobras mudou a rota do navio de abastecimento de gás e deixou a térmica inoperante.

QUAIS SÃO AS USINAS TERMELÉTRICAS DO CEARÁ

Termoceará, pertencente à Petrobras e localizada em Caucaia com capacidade de 220 MW

TermoFortaleza, da Enel Geração Fortaleza, que possui 326,6 MW e está instalada no Pecém

Energia Pecém, com 720 MW

MPX Pecém 2, de 365 MW

CSP (Companhia Siderúrgica do Pecém), que produz energia para ela própria e vende o excedente no mercado