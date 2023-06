Empresas do Pecém vão abrir mais de 3,3 mil empregos até o fim do ano

Levantamento da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp), ao qual esta Coluna teve acesso em primeira mão, aponta que as empresas associadas planejam abrir 3.342 vagas de emprego até o fim deste.

Segundo o presidente da Aecipp, Eduardo Amaral, essas companhias já geram em torno de 25 mil empregos diretos e indiretos. E a demanda por mão de obra continua elevada.

“É do nosso interesse que as empresas ajudem no desenvolvimento da região. Por isso, atuamos em conjunto para auxiliar na empregabilidade e estamos em contato com poder público e entidades de formação para que essas chances sejam aproveitadas. Somente com o Projeto Aproximar, por exemplo, nós encaminhamos de 15 a 20 mil pessoas anualmente para oportunidades de empregos”, ressaltou.

A Associação não divulga detalhes sobre as vagas. Os interessados nas oportunidades de trabalho no Complexo do Pecém podem verificar a disponibilidade dos postos com o SINE/IDT Pecém e Caucaia ou pesquisar nas páginas oficiais das empresas nas redes sociais, como Linkedin e Instagram.

Além das demandas atuais, conforme o estudo, há perspectivas de crescimento de vagas no setor industrial e de serviços para as empresas do Complexo do Pecém. As oportunidades envolvem diversas áreas, como, administrativo, manutenção, produção/operação, logística, vendas, recursos humanos, hidrogênio verde, entre outras.

Ainda de olho em soluções para o mercado de trabalho, a Aecipp conta com um projeto, chamado de Aproximar, que facilita o acesso da população local às oportunidades de trabalho no Complexo, em parceria com com o SINE/IDT Pecém e Caucaia, sindicatos, empresas, IFCE Pecém, prefeituras e câmaras municipais de São Gonçalo do Amarante, Paracuru e Caucaia. Há ainda ações de qualificação de trabalhadores, com instituições como Instituto Centec, Sesi e IFCE.

Hidrogênio verde

Para os próximos anos, deverá surgir um novo horizonte de oportunidades. Estimativa do presidente do Complexo do Pecém, Hugo Figueirêdo, indica o potencial de 80 mil novos empregos com a chegada de megainvestimentos em hidrogênio verde, que formarão uma cadeia de empreendimentos em energias renováveis.

