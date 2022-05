Empresa de TI abre 200 empregos; salários vão de R$ 3,5 mil a R$ 25 mil

A Runtalent, empresa atuante no mercado de TI e outsourcing, está com 200 vagas de emprego abertas na área de Tecnologia da Informação.



Dessas oportunidades, 70% são com regime de trabalho remoto; 20% destinam-se ao modelo híbrido; e 10% são para o sistema presencial. Profissionais de todo o país podem se candidatar, enviando email para talentos@runtalent.it.

A empresa busca, prioritariamente, os seguintes profissionais:

Desenvolvedores Java, .Net e Microsoft

Consultores SAP

Gerente de Projetos

Agilistas (POs, Scrum Masters, etc).



Os salários partem de R$ 3,5 mil para desenvolvedores de nível júnior e R$ 17 mil para os de nível sênior.

Já para scrum master a remuneração pode variar entre R$ 8 mil e R$ 20 mil, dependendo do nível de experiência. Para os cargos de gestão, os valores estão entre R$ 10 mil a R$ 25 mil.