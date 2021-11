Empresa da Inglaterra investirá R$ 782 milhões em complexo solar no Cariri

O Ceará está prestes a receber mais um projeto de grande porte na geração de energia solar. O grupo inglês Lightsource BP investirá R$ 782 milhões no projeto Complexo Solar Milagres, com capacidade instalada de 163,7 MW.

Como o nome já aponta, o empreendimento será instalado no município de Milagres, distante 42 quilômetros de Juazeiro do Norte.

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) assina contrato na próxima semana com o Banco do Brasil para oficializar o financiamento do projeto.

Do total de R$ 782 milhões, R$ 422 milhões são provenientes do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)

O superintendente substituto da Sudene, Raimundo Gomes de Matos, antecipou à Coluna que, assinado o contrato, as obras de construção devem se iniciar em aproximadamente 60 dias.

A Lightsource BP é uma das maiores desenvolvedoras de projetos de energia solar da Europa. De acordo com seu portifólio, acumula mais de 300 projetos solares de grande escala entregues desde 2010. No Brasil, possui em torno de 2 gigawatts em projetos.