Empresa cearense que combate fungos na indústria de pães cresce mais de 40%

A Rigel, empresa cearense especializada no combate a fungos na indústria de pães e massas por meio da aplicação de conservantes de superfície, registrou um salto de 43% no faturamento neste ano em relação a 2023.

O estado de São Paulo liderou as vendas da empresa, representando 50,56% do total, seguido pelo Rio de Janeiro (18,80%) e Ceará (10,13%). Paraná, Minas Gerais e Maranhão foram outros mercados com expansões expressivas.

Neste ano, a Rigel investiu R$ 2,5 milhões, no desenvolvimento de novos produtos e equipamentos para uso interno e de clientes, com foco no aprimoramento dos processos de produção e redução de custos.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil