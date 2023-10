Empresa cearense lidera mercado de sorvetes no Nordeste e fatura R$ 1,5 bi

A cearense Frosty consolida a liderança no mercado de sorvetes do Nordeste ao se firmar como a maior vendedora de gelados comestíveis na região pelo terceiro ano consecutivo.

Com atuação em cinco estados (Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí e Pernambuco) e mais de 60 lojas, além de um portfólio composto por 200 produtos, a companhia é também a terceira maior do Brasil em vendas no varejo, perdendo apenas para Kibon e Nestlé segundo dados da plataforma Scanntech.

Veja também

De janeiro a agosto deste ano, o volume de vendas da empresa no Nordeste ultrapassou R$ 1,51 bilhão, montante que representa quase um empate com o apurado no ano inteiro de 2022 (R$ 1,52 bi).

As 5 maiores vendedoras de sorvete do Nordeste

Frosty Quy Sorwetto Ster Bom Kibon Frutbiss.

Nacionalmente, os cinco maiores vendedores de sorvete de massa são, nesta ordem: Kibon, Nestlé, Frosty, Jundiá e Sloop.

Novas lojas

Foto: Divulgação

Com uma carteira de itens que inclui sorvetes, picolés, polpas de frutas e gelo para bebidas; a fabricante mantém marcha acelerada de expansão e projeta abrir mais 14 lojas próprias ainda em 2023. Os sorvetes e mais produtos também são comercializados em supermercados parceiros, lojas de conveniência e outros pontos de venda.

“Nossa proximidade com nossos clientes permite que a capilaridade das lojas seja bem recebida, que as pessoas confiem na alta qualidade dos produtos e que os revendedores também se sintam confiantes em todo o processo. Expandir exige uma logística bem estruturada, um time bem treinado e um robusto processo de compliance. Não tem segredo”, explica o CEO da Frosty, Edgard Segantini Junior.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil