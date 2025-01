Empresa cearense de produtos de limpeza salta mais de 34% e mira expansão

A Juá, empresa cearense com sede em Juazeiro do Norte que atua no segmento de produtos de limpeza, registrou crescimento de 33% no faturamento em 2024. O forte avanço está em linha com a ampliação dos investimentos na companhia.

Recentemente, a Juá, comandada pelo empresário Assis Mangueira, investiu R$ 20 milhões em uma expansão fabril, cujo objetivo foi triplicar sua produção e modernizar o maquinário.

Em 2023, o faturamento foi de R$ 140 milhões. A cifra do ano passado ainda não foi revelada.

"Estamos formando novas parcerias que trarão uma evolução significativa para nossas projeções de crescimento no próximo ano. A qualificação de pessoas é outro foco, pensando na mão de obra existente e na contratação de novos colaboradores na área comercial e de produção", destaca Assis Mangueira, presidente da empresa.

A Juá foi criada em 1998, inicialmente com a produção do tradicional sabão em barra. Gradualmente, após uma série de investimentos, a empresa ampliou seu portfólio, hoje constituído por mais de 40 itens, incluindo detergentes, tira-manchas, amaciantes, etc,

Além do mercado cearense, os produtos da marca chegam ao Piauí, Maranhão, Pernambuco e Paraíba. A localização estratégica de Juazeiro favorece a logística e dispensa a necessidade de um centro de distribuição.