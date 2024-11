Em Fortaleza, IEL premia talentos e projetos de inovação de todo o Brasil

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) realizou na noite desta quarta-feira (6), no Iate Clube, em Fortaleza, a cerimônia de entrega do Prêmio IEL de Talentos - Etapa Nacional. Foram premiados 44 projetos de 15 Estados nas categorias “Estagiário Inovador”, “Empresa Inovadora”, “Educação Inovadora”, “Projeto Inovador” e “Artigo Inovador”.

Em discurso, o Diretor Institucional do IEL Nacional e Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, destacou a interação virtuosa entre a indústria e os centros de conhecimento.

“Ao reconhecer o valor do estágio na educação para o mercado de trabalho e estimular a qualificação dos talentos para pesquisa e desenvolvimento, o prêmio reforça o compromisso da CNI com a inovação e a melhoria contı́nua da competitividade da indústria brasileira, a partir do fortalecimento de suas competências”, disse o industrial.

O Superintendente do IEL Nacional, Paulo Mól, destacou a realização do evento no Ceará. “Então, é um momento de celebração, é um momento de reconhecimento e nada mais relevante do que ter esse reconhecimento em um local onde as pessoas estão tão preparadas para acolhê-las, para dar suas melhores energias para receber esses projetos finalistas que são tão bonitos”, declarou.

