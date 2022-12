Em expansão, Supermercado Pinheiro lança serviço de e-commerce

O Supermercado Pinheiro anunciou o lançamento de uma nova plataforma de comércio eletrônico, dando prosseguimento ao plano de expansão da empresa. Com a loja online, a expectativa é ampliar as vendas digitais, hoje responsáveis por 8% do faturamento mensal da companhia.

Conforme Nice Rego, gerente do Compre Fácil, o novo site ganhou inúmeras funcionalidades e se transformou em um e-commerce "mais leve e com melhores condições de venda". Os clientes podem realizar pesquisas tanto por categorias de departamentos, ofertas ou itens mais vendidos – com opções de retirada em loja mais próxima ou entrega em casa.

“O site, antes puramente institucional, ganhou novo design e se integrou ao novo app do Supermercado Pinheiro e ao Pin Clube, podendo oferecer descontos mais assertivos para o consumidor, assim que ele se identifica no cadastro”, explica Nice.

Uma das principais redes supermercadistas locais, o Pinheiro acumula mais de 30 anos no mercado cearense. O grupo possui 18 lojas, um centro de distribuição, 13 salas de cinema, 5 parques infantis, choperia e um shopping center, com atuação em Fortaleza, Acaraú, Aquiraz, Aracati, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Sobral, Quixeramobim (Pinheiro Ofertão) e Quixadá.

