Em expansão, Grupo Turatti adquire cervejaria Capitosa

O Grupo Turatti, que atua no segmento de chopes e cervejas, adquiriu a fábrica de um concorrente direto no Ceará, a cervejaria Capitosa, localizada no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza.

A empresa compradora vai injetar R$ 2 milhões ao longo dos próximos três anos para desenvolver o novo projeto, segundo Lissandro Turatti, proprietário.

O executivo adianta que o plano de expansão da companhia prevê o lançamento de duas novas marcas, uma de entrada com cervejas em garrafas e latas e outra linha premium. "Estamos consolidando cada vez mais a liderança do ramo cervejeiro no Nordeste e no Brasil”, afirma Lissandro.

Fundada em 1999, em Santa Catarina, pela família Turatti, a marca transferiu a sede para Fortaleza em 2002 e foi pioneira no ramo de cervejas artesanais no Ceará. O grupo detém quatro restaurantes na Capital cearense (Varjota, Cambeba, RioMar Papicu e RioMar Kennedy).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil