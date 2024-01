Em expansão, Colégio Santa Cecília inaugura hoje unidade no Eusébio

O Colégio Santa Cecília inaugura, nesta quinta-feira (4), às 16h, sua segunda unidade, localizada no município de Eusébio, marcando a primeira expansão da tradicional escola.

A nova unidade inicia as atividades pedagógicas com berçário (para crianças a partir de quatro meses), Educação Infantil e 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Quando todos os níveis estiverem em atividade, o colégio contará com 1.500 estudantes no total.

O Colégio Santa Cecília faz parte do Instituto das Religiosas da Instrução Cristã, congregação belga fundada em 1823 por Madre Agathe Verhelle.

Com atuação também na Europa e na África, a rede mantém 12 escolas e uma faculdade no Brasil.

Em Fortaleza, o tradicional colégio funcionou no Benfica até 1959 e, desde 1960, está na Aldeota.