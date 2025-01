Elmano busca, em Brasília, mais energia para o Complexo do Pecém

Em Brasília, o governador Elmano de Freitas reuniu-se, nessa quarta-feira (8), com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em busca de soluções para robustecer o abastecimento de energia para o Complexo do Pecém.

Ainda ontem, houve outra reunião com a secretária da Casa Civil e ex-ministra, Miriam Belchior, sobre o mesmo tema.

Demanda crescente

O Estado quer apoio do Governo Federal, já pensando no forte crescimento na demanda energética previsto para os próximos anos, com os novos investimentos que devem ser erguidos na mais valiosa joia produtiva do Ceará.

Entre esses grandes projetos, estão as plantas de hidrogênio verde, empreendimentos que devem girar vários bilhões de dólares em investimentos.

Antes mesmo da implementação de tais indústrias, o Governo precisa articular uma ambiência de infraestrutura favorável e um dos pontos cruciais é justamente a energia.

Também participou da agenda o novo secretário do Desenvolvimento Econômico, Domingos Filho.