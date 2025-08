Elmano anuncia pacote de socorro a empresas impactadas pelo tarifaço

O governador Elmano de Freitas anunciou o primeiro conjunto de medidas de socorro às empresas cearenses afetadas pelo tarifaço de Donald Trump.

Nesta quarta-feira (6), um projeto de lei será encaminhado à Assembleia Legislativa, com quatro ações prioritárias para atenuar os efeitos da crise comercial. Veja a lista abaixo:

Auxílio financeiro às empresas que exportam para os EUA;

às empresas que exportam para os EUA; Aquisição de produtos para programas como Ceará sem Fome e restaurantes universitários;

Antecipação de pagamento de créditos de ICMS

Aumento de incentivos fiscais e criação de Comitê Estratégico para acompanhar a aplicação das medidas.

As medidas foram anunciadas após reunião realizada com representantes de diversos segmentos do setor produtivo afetados pela sobretaxa dos Estados Unidos. Mais detalhes serão descritos no projeto a ser enviado à Alece.

“O que nós pretendemos com essas decisões é a garantia de empregos e dos negócios para a economia cearense continuar crescendo e gerando oportunidades”, comentou o governador.

Início do tarifaço

O plano foi anunciado no mesmo dia em que começa a valer a taxa de 50% sobre diversos produtos brasileiros, à exceção de 697 itens. O Ceará é o estado mais impactado em termos percentuais, uma vez que 52% de tudo que o Estado exporta tem como destino os Estados Unidos.

As medidas do Palácio Abolição suprem demandas emergenciais do empresariado e devem dar fôlego aos segmentos mais prejudicados com a guerra comercial dos EUA.