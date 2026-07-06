DN Business anuncia Caio Megale, economista-chefe da XP; inscrições abertas

A primeira edição do DN Business — fórum corporativo voltado ao debate de economia, tendências de mercado, atração de investimentos e desenvolvimento regional — acaba de confirmar o nome de mais um palestrante. Trata-se de Caio Megale, economista-chefe da XP.

A ser realizado no dia 10 de agosto, no Teatro Riomar Fortaleza, o evento do Sistema Verdes Mares robustece sua programação com mais um grande nome da Economia nacional. A primeira atração anunciada foi Eduardo Giannetti.

As inscrições já estão abertas na página oficial do evento no Sympla e possuem dois modelos: o ingresso Padrão (acesso a palestras e mesas redondas com especialistas) no valor de R$ 349,00, e o ingresso VIP (benefícios do padrão + almoço exclusivo com os palestrantes) no valor de R$ 849,00.

COMO PARTICIPAR

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Sobre Caio Megale

Caio Megale é economista-chefe da XP Investimentos desde 2020, posição em que lidera a equipe de análise macroeconômica da corretora. Economista graduado pela USP e mestre pela PUC-Rio, foi entre 2019 e 2020 secretário de indústria e comércio e diretor na secretaria especial da Fazenda no Ministério da Economia.

Antes, foi secretário municipal da Fazenda de São Paulo entre janeiro de 2017 e dezembro de 2018, período em que também atuou como vice-presidente da Associação Brasileira de Secretários de Finanças das Capitais (ABRASF). No setor privado, foi associado do Itaú Unibanco entre 2011 e 2016, responsável por parte da equipe de economistas do banco, e anteriormente passou por Lloyds Asset Management, Máxima Asset Management e Gávea Investimentos.

O DN Business 2026 debaterá verticais como Inovação tecnológica e produtividade; cenário fiscal e reformas estruturais; crescimento econômico sustentável, cenários para o Nordeste e Ceará, entre outros.

SERVIÇO:

1º DN BUSINESS

Data: 10 de agosto de 2026 (segunda-feira)

Horário: 8h

Local: Teatro RioMar - Fortaleza (CE)

Inscrições: acesse a página oficial

Padrão: R$ 349 (acesso a palestras e mesas redondas com especialistas)

VIP: R$ 849 (benefícios do padrão + almoço exclusivo com os palestrantes)

Realização: Sistema Verdes Mares