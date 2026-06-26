Eduardo Giannetti: conheça a notável mente econômica que palestrará no DN Business

Reconhecido como um dos economistas mais influentes e singulares do país, Eduardo Giannetti será o palestrante de abertura do DN Business, fórum corporativo realizado pelo Sistema Verdes Mares que acontece no dia 10 de agosto de 2026, às 8h, no Teatro RioMar Fortaleza.

Com o tema "Transformando diagnóstico em vantagem competitiva", o evento busca oferecer dados estruturados para empresários em um momento de incerteza global e preocupação quanto ao cenário fiscal brasileiro.

As inscrições para acompanhar a análise de Giannetti e de outros especialistas (ainda a serem divulgados) já estão disponíveis na plataforma Sympla. O público interessado pode optar pelo ingresso Padrão (R$ 349), que garante acesso ao ciclo de palestras, ou pelo ingresso VIP (R$ 849), que inclui um almoço exclusivo voltado ao networking direto com os palestrantes e lideranças do mercado.

COMO PARTICIPAR

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Economia verde e liberalismo de feição social são bandeiras

Diferente de economistas focados apenas em oscilações diárias do mercado, Giannetti, Ph.D. pela Universidade de Cambridge, é o principal teórico do "liberalismo de feição social" e da "economia verde" no Brasil.

Nascido em Minas Gerais, sua trajetória econômica é marcada pela recusa à matematização pura: graduado simultaneamente em Economia e Ciências Sociais pela USP, ele defende que as engrenagens da riqueza são indissociáveis da ética e da cultura.

Rigor analítico é característica do mineiro

Em análise recente, Giannetti demonstrou seu rigor analítico ao comentar o paradoxo do crescimento brasileiro atual. Mesmo com uma política monetária que ele classifica como "brutal", o economista destacou o saldo positivo do país.

"Com a taxa de juros que a gente tem no Brasil, o fato de o país ter crescido 2,3% (em 2025) é surpreendente. No Brasil, a gente leva o juro a 15% e a economia cresce", afirmou.

Para ele, a "potência da política monetária no Brasil é muito baixa", comparando o uso de juros altos ao uso de uma "bomba atômica" para atingir metas de inflação.

Além da análise conjuntural, Giannetti traz para o debate conceitos profundos como o "desconto do futuro". Em suas obras premiadas com o Prêmio Jabuti, ele argumenta que a incapacidade crônica do Brasil em planejar o longo prazo gera uma taxa de juros estruturalmente alta, o que sabota o investimento produtivo.

No DN Business, essa profundidade teórica será aplicada ao cenário de transformações aceleradas do mercado, auxiliando o empresariado a navegar entre riscos fiscais e oportunidades de crescimento sustentável.

Perfil Econômico: Eduardo Giannetti

Formação: Graduado em Economia e Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo (USP) e Ph.D. em Economia pela Universidade de Cambridge, Inglaterra.

Experiência Acadêmica: Foi professor em Cambridge, na FEA-USP e no Insper; atualmente leciona na Ibmec Educacional.

Produção Intelectual: Autor de obras fundamentais para a economia e ética, como "Vícios Privados, Benefícios Públicos?" e "O Valor do Amanhã", e membro da Academia Brasileira de Letras.

SERVIÇO: 1º DN BUSINESS

Data: 10 de agosto de 2026 (segunda-feira)

Horário: 8h

Local: Teatro RioMar Fortaleza (CE)

Inscrições: Link oficial no Sympla.