Correspondentes bancários se unem para criar associação nacional

Nasceu, neste mês, a Associação Nacional das Empresas Correspondentes Bancárias (ANEC), criada com o intuito de fortalecer as empresas do ramo e articular a regulamentação do setor.

O cearense Leonardo Albuquerque, CEO da GFT Credmais, é um dos fundadores da entidade.

“É uma honra estar lançando a Anec, era algo que buscamos por muito tempo, uma associação que buscasse a regulamentação da categoria, que é de grande importância para a economia do país. Além disso, vamos capacitar os profissionais correspondentes bancários com cursos, palestras e todo tipo de encontro que possa fomentar a profissão”, comenta Albuquerque.