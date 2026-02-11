Consumo no Ceará cresce quase 20% em janeiro, aponta Itaú

Relatório do Itaú aponta que o consumo de produtos e serviços no Ceará apresentou forte alta em janeiro, com expansão de 20% sobre igual período de 2025. As férias escolares contribuíram de forma preponderante para o incremento da movimentação no comércio cearense.

Entre os setores mais beneficiados durante o período estão materiais de construção, com alta de 47,1%, celulares, com aumento de 31,6%, parques de diversão e parques temáticos, que obteve acréscimo de 28,5%, e vestuário e acessórios, com crescimento de 21%.

Pré-Carnaval mantém comércio aquecido

No Pré-Carnaval, ainda segundo o relatório, as vendas no Ceará também assinalaram crescimento (da ordem de 13%), enquanto Pernambuco e Bahia registraram expansões de 15,6% na BA e 13,9%, respectivamente.

Os números do Itaú consideram as vendas realizadas com Pix e cartões de débito e crédito, feitas de pessoa física (PF) para pessoa jurídica (PJ), tanto no e-commerce quanto presencialmente.