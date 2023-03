Consumo em supermercados no Ceará cresce 36%, diz Alelo

Pesquisa da Alelo mostra que as transações registradas pela empresa em supermercados do Ceará cresceram 25% em volume e 36% em valor, em dezembro de 2022 no comparativo com novembro. Os dados foram divulgados nesta semana.

Já em relação aos restaurantes, a expansão foi de 12,1% no volume das compras e de 20% no valor.

Segundo a Alelo, os números mostram recuperação relevante do consumo de ambos setores. A elevação foi registrada em todo o Nordeste.

O desempenho acima do esperado, diz a pesquisa, ocorreu por conta da movimentação atípica do período, marcada pela sobreposição de grandes eventos, como a Copa do Mundo e as tradicionais de compras do fim de ano.

A Alelo é especializada em benefícios, incentivos e gestão de despesas corporativas. O estudo foi feito em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil