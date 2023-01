Consumo da geração Z no Ceará dispara, aponta pesquisa do Itaú

Levantamento do Itaú Unibanco, ao qual esta coluna teve acesso com exclusividade, mostra que o consumo no Ceará, registrado no fim do ano, teve alta de 5%.

Especificamente entre os consumidores da geração Z (pessoas com até 23 anos), a expansão foi de maior relevo: um aumento de 44% no valor gasto em dezembro e de 39% na quantidade de transações.

Conforme a pesquisa, em dezembro, o Ceará foi o 10º estado com maior quantidade de transações nos cartões do Itaú no país, contabilizando 3% do total. 36% das compras foram feitas à vista – com ticket médio de R$ 91 -, e 64% foram parceladas – com valor médio de R$ 448.

Destaque para o setor de supermercados, que representou 18% de todas as compras. Farmácias aparecem em segundo lugar – com 8% – e restaurantes estão na terceira posição, com 6% do total. Completam o top 5 postos de combustíveis (5% do total), e lojas de conveniência (5%).

