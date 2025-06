Construtoras miram Maraponga, Messejana e Cambeba e projetam R$ 1 bi até 2027

A Planet Smart City e a construtora cearense CR Duarte projetam lançar, até 2027, novos empreendimentos imobiliários em Fortaleza que somam cerca de R$ 1 bilhão em Valor Geral de Vendas (VGV). O plano de expansão da parceria ocorre após o lançamento do Smart Pop Maraponga e reforça a aposta das empresas na democratização da moradia inteligente.

O próximo passo será o Smart Pop Messejana, previsto para ser lançado até o fim de 2025, com VGV estimado em R$ 120 milhões. Em 2026, a meta é atingir R$ 300 milhões com o Smart Pop Cambeba, além de outros projetos ainda em fase de desenvolvimento.

Leque ampliado

Com os Smart Pop, a Planet, que adentrou no mercado cearense com grandes loteamentos sob o perfil de "bairros inteligentes" na Região Metropolitana, amplia seu leque de atuação. A linha mira oferecer algumas das soluções conhecidas da construtora, mas dessa vez dentro de Fortaleza, em áreas onde o mercado imobiliário já está aquecido, como Maraponga e Cambeba.

Segundo Susanna Marchionni, CEO da Planet Smart City no Brasil, o objetivo é transformar o mercado de habitação no País com soluções acessíveis e tecnológicas. Clausens Duarte, sócio da CR Duarte, destaca que a parceria representa uma nova fase para o mercado cearense, com foco em inovação urbana.

A multinacional Planet Smart City atua no Brasil desde 2015 e já entregou projetos no Ceará, São Paulo e Rio Grande do Norte. Já a CR Duarte tem um portifólio focado em prédios e condomínios econômicos