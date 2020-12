Construção civil prevê criar 10 mil vagas de emprego em 2021 no Ceará

Otimismo na construção civil para 2021. O setor vive uma curva de crescimento com o cenário favorável dos juros, o que vem gerando recordes no financiamento imobiliário. E o aquecimento da demanda, que se manteve forte mesmo ao longo da pandemia, deve gerar uma forte onda de contratações no ano que vem.

O presidente do Sinduscon-CE, Patriolino Dias, estima que o setor abra 10 mil vagas de emprego em 2021, no Ceará, um número bastante expressivo, o qual, caso se consolide, deverá ser muito importante para a recomposição do mercado de trabalho estadual.

"A gente está no exato momento que é propício para o consumidor adquirir imóvel, tanto é que zeraram alguns estoques de algumas construtoras", celebra.

Recuperação na geração de emprego

A construção civil tem sido um dos motores da retomada do emprego no Estado. Em outubro, o Ceará gerou 16,4 mil postos com carteira assinada, o melhor resultado deste ano. O saldo positivo – o quarto consecutivo desde julho – é fruto da diferença entre 42.760 admissões e 26.324 desligamentos registrados no mês passado.

Patriolino Dias, que também é diretor executivo da construtora Dias de Sousa, destaca que a pandemia intensificou os processos tecnológicos do setor. "Os clientes conseguem visitar os nossos estandes virtualmente, com 3D, realidade virtual. E isso acelerou um processo que ocorreria em dois anos".