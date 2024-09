Condomínios do Ceará apostam em tecnologia com apps e automação

Os condomínios do Ceará estão intensificando a adoção de tecnologias. Ferramentas como portarias remotas, aplicativos para reserva de espaços, gestão de encomendas e comunicação interna estão se proliferando.

Essas novas tendências do mercado condominial serão debatidas no Gestsind, evento da Gestart, a ser realizado nos dias 13 e 14 de setembro, de forma gratuita, no Centro de Eventos do Ceará. O tema central será "O Condomínio do Futuro".

Serviço

Gestsind - O Condômino do Futuro

Onde: Centro De Eventos do Ceará

Quando: 13 de setembro 13h às 21h30; 14 de setembro, 09h às 17h

Inscrição: gratuita neste link