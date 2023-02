Compradora da Lubnor, Grepar apresenta plano de investimentos à OAB

Enquanto aguarda a finalização do processo de aquisição da refinaria Lubnor, em Fortaleza, a Grepar está cumprindo agenda com players do setor público, privado e da sociedade cearense para apresentar seu plano de investimentos previsto para a planta.

Na quinta-feira (16), o consultor estratégico da Grepar, Eduardo Bellaguarda, reuniu-se com o presidente da OAB-CE, Erinaldo Dantas.

A empresa também teve um encontro com o presidente da Adece (Agência de Desenvolvimento do Ceará), Danilo Serpa, no fim de janeiro.

A aquisição da refinaria foi aprovada em dezembro pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e agora aguarda a revisão do Tribunal do Conselho.

Investimento e empregos

Eduardo reafirmou que a empresa pretende investir US$ 30 milhões na refinaria nos próximos dois anos.

"Vamos manter a estrutura mínima atual de empregos diretos e chegar a 700 postos de trabalho diretos e indiretos", afirma. O objetivo é manter o atendimento no Nordeste e ainda outros estados em períodos de baixa demanda na Região. A companhia pretende também executar um amplo plano de ESG para beneficiar a comunidade do entorno da refinaria.

A Lubnor é responsável por 10% da produção de asfalto no país e a única produtora de óleos nobres naftênicos (utilizados na cadeia industrial) no Brasil. A companhia pretende ampliar o tamanho da produção em 30%, reduzindo assim a dependência de importação dos produtos. Para a aquisição da Lubnor, o investimento foi de US$ 34 milhões de dólares.

A Grepar é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) - criada em maio de 2022, com a finalidade exclusiva de fazer a aquisição da Lubnor.

Portanto, a empresa não tem, hoje, nenhuma atuação de produção e distribuição no segmento asfáltico do país. A Grepar tem como societária a Grecor Participações, do ramo de investimentos e novos negócios. O acordo para a compra da Lubnor entre a Petrobras e a Grepar foi assinado em maio de 2022, regulado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e ocorrido em função de um Termo de Compromisso de Cessação (TCC) do CADE.

