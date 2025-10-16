Comércio do Ceará tem 4º melhor resultado do País em agosto, diz IBGE

O comércio cearense obteve o quarto maior crescimento do País em agosto, na comparação com julho, apontou a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do IBGE. O volume de vendas no Estado avançou 1,5%, bem acima da média nacional de 0,2%.

Conforme o levantamento, apenas Rio Grande do Norte, Maranhão e Paraíba tiveram desempenhos melhores no varejo. Veja o ranking:

1. Rio Grande do Norte: + 2,6%

2. Maranhão: +2,5%

3. Paraíba: +1,9%

4. Ceará: +1,5%

5. Rio Grande do Sul: +1%

Já tomando como base comparativa agosto de 2024, o aumento nas vendas foi de 2,3% no Ceará, também superior ao resultado nacional, de apenas 0,4%.

Destacam-se os segmentos varejistas medicamentos e combustíveis, com altas de 9,7% e 9,5%, respectivamente.

Considerando o varejo ampliado, que inclui veículos e peças automotivas, o comércio cearense cresceu 0,4% sobre julho - neste caso, abaixo da média brasileira (0,9%).