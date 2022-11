Com vencedor do Nobel na programação, Fortaleza sedia Encontro Nacional de Economia

Após 30 anos, retorna ao Ceará o Encontro Nacional de Economia, organizado pela Associação Nacional dos Cursos de pós-graduação em Economia (Anpec). O evento será realizado em Fortaleza, no Hotel Mareiro, de 6 a 9 de dezembro.

A programação inclui uma apresentação de David Card, vencedor do prêmio Nobel de Economia em 2021, prevista para o dia 7.

As inscrições podem ser feitas no site do simpósio.

Nas mesmas datas e local do evento, ocorre o Encontro da Sociedade Brasileira de Econometria (SBE). Inscrições neste link.