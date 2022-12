Com nova operação, Porto do Pecém enviará carga inédita com alto valor agregado

O Porto do Pecém está ampliando o portfólio de cargas, com o envio inédito de 700 toneladas de barrilha. Este é o nome comercial do carbonato de sódio, um sal inorgânico com uso disseminado em vários processos industriais. A carga será enviada em big bags para a Paraíba.

Conforme Carlos Alberto Nunes, gerente da Tecer Terminais, empresa que atua como prestadora de serviço operacional no Porto, o transporte da nova carga evidencia o crescimento e a diversidade de produtos que passam pelo terminal portuário.

Diversificação

“O envio desta nova carga de barrilha demonstra essa pluralidade de produtos que chegam e que são enviados para diferentes locais. Aqui viabilizamos a movimentação de diversas cargas, utilizando sempre novas tecnologias”, diz.

A Tecer opera a movimentação de cargas, como peças de pneus, granéis de exportação e importação, peças para a produção de energia eólica, como pás, torres, geradores e outros componentes; fertilizantes em big bags, bobinas de aço, carretas especiais, etc.