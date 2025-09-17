Com investimento de R$ 5 milhões, parque solar vai gerar 100 empregos em Ipu
A cidade de Ipu, no interior do Ceará, receberá mais um empreendimento de energia solar. Com investimento de R$ 5 milhões, o projeto (UFV Ipu) terá as obras iniciadas neste mês, com previsão de início da operação comercial para 2025.
Durante a instalação, o projeto deverá gerar 100 empregos na região.
A usina contará com capacidade instalada de 1,30 MWp e produção anual estimada de 2.741,20 MWh — energia suficiente para abastecer 1.500 residências. Ao todo, serão 2.160 módulos fotovoltaicos instalados em uma área de 4 hectares, área equivalente a cinco campos de futebol.
Este será o quarto projeto da pernambucana Kroma no Ceará. O porte do parque solar, no entanto, é inferior ao de outros empreendimentos da companhia. Em Jaguaruana, está o maior deles, com 247 MWp.