Coco Bambu fecha loja no North Shopping após 3 anos

A rede Coco Bambu encerrou sua unidade no North Shopping, em Fortaleza, após pouco mais de 3 anos de atividades.

O último dia de funcionamento do restaurante foi 31 de dezembro, informou o mall.

Em 2022, a abertura da loja ganhou repercussão no mercado de alimentação fora do lar por se tratar da primeira operação do Coco Bambu em Fortaleza fora do eixo Aldeota-Sul.

Procurado por esta Coluna, o Coco Bambu não se manifestou.

Criada no Ceará, a cadeia de restaurantes é a oitava maior varejista nordestina, com faturamento anual de R$ 2 bilhões e presença em diversos estados do País, segundo dados do Instituto Retail Think Tank.