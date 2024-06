Clube oferece desconto de até 50% em restaurantes temáticos do Ceará

Lançado nesta segunda-feira (17), o clube de associados Magic Card vai oferecer descontos exclusivos em restaurantes temáticos para os consumidores residentes no Ceará.

A plataforma digital oferece 50% de desconto em rodízios de pizza com show temático nos restaurantes "Reino do Nunca", em Aquiraz, e em hambúrgueres e pratos principais no "Elliot", no Meireles.

O primeiro lote está disponível a um preço promocional de R$ 70 por apenas R$ 40 anualmente por pessoa.

O Magic Card foi criado pelo empresário Eduardo Rhabelo. "O Magic Card representa uma estratégia de incentivo ao consumo local, impulsionando a economia regional ao aumentar a frequência de visitas aos nossos estabelecimentos", destacou o idealizador do projeto.

O clube inclui vantagens como preferência de reserva, fila exclusiva e salões exclusivos para aniversários com descontos para os convidados.