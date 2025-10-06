Cidade do Ceará pagará bolsa mensal para 'Rainha do Município'

Em Várzea Alegre, no interior do Ceará, o prefeito Flavio Salviano Filho acaba de criar uma lei (nº 1548) que institui bolsa mensal para a vencedora do concurso de 'Rainha Municipal'.

A ganhadora da competição de beleza receberá R$ 300 por mês durante um ano, conforme o texto do projeto, publicado em Diário Oficial. As candidatas precisam ter entre 16 e 26 anos.

Para além da bolsa, os cofres do Município custearão despesas com caracterização das concorrentes e ensaio fotográfico.

Os valores não são altos, contudo, passam uma mensagem questionável. Em tempos nos quais os municípios sofrem com graves problemas de caixa, os recursos do Tesouro devem ser utilizados com máxima eficiência. Esse tipo de concurso antiquado deve buscar financiamento na iniciativa privada e não nos impostos pagos pelos contribuintes.