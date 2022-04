Centro Fashion investe R$ 17 milhões em reforma e anuncia app de venda online

Completando cinco anos em 2022, o Centro Fashion Fortaleza investe R$ 17 milhões na ampliação e reforma de espaços (retrofit) e prepara a estreia de seu marketplace, plataforma de vendas online, para o segundo semestre, apurou esta Coluna em primeira mão.

Com foco em melhorar a experiência dos clientes, a reforma deve ser concluída até o fim do ano. Entre as novidades, estão o novo visual para a fachada; aumento de 70% no número de vagas de estacionamento; ampliação da área de banheiros, instalação de mais elevadores, esteiras rolantes e novos espaços para alimentação.

“A reforma e criação dos novos espaços contribuem para a otimização da experiência do cliente. Sabemos que esses investimentos atraem novos negócios, que acarretam na diversificação do mix de lojas e de serviços”, diz André Pontes, diretor do Centro Fashion.

Marketplace

Com lançamento previsto para o início do segundo semestre, o marketplace do empreendimento deve reunir, na primeira fase, 400 marcas. A ferramenta ficará disponível em versões desktop e aplicativo de smartphone.

"Todas as operações de compra também poderão ser feitas apenas por celular. A ideia é contemplar toda a jornada de compra dos nossos clientes, dando a possibilidade que eles tenham uma experiência completa”, explica. Pontes.